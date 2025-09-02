Professor de dança Daniel Santos (Reprodução/Instagram/Daniel Fuscão)\nO corpo encontrado carbonizado e amarrado em Anápolis, a 55 km de Goiânia, é do professor de dança Daniel Santos, de 36 anos, conhecido como Fuscão, segundo a Polícia Civil. Daniel desapareceu em julho deste ano após sair de casa. Uma pessoa foi indiciada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, mas a motivação do crime ainda não confirmada.\nEstamos todos, familiares e amigos pedindo por justiça e que a lei seja cumprida. A família do Daniel merece que a justiça seja feita. A morte dele não pode passar em vão”, ressaltou uma amiga da família que preferiu não ter o nome divulgado.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não localizou a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nProfessor de dança desaparece após sair de casa, em Anápolis