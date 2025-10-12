Os corpos de Murilo Vinhal e Idael Farias foram encontrados neste domingo (12). Os dois amigos estavam desaparecidos no rio Tocantins, após um raio atingir a embarcação em que eles estavam. As buscas foram feitas por mergulhadores, bombeiros, marinha e amigos das vítimas. Um professor que estava com os pescadores sobreviveu ao acidente.\nSegundo os Bombeiros, os corpos foram localizados por volta das 11h50, a aproximadamente oito metros de profundidade, três quilômetros abaixo da cidade de Filadélfia. Uma equipe da perícia de Araguaína foi chamada.\nOs dois pescadores caíram do barco e desapareceram no rio na tarde de sábado (11). Neste domingo, amigos e parentes das vítimas foram até o rio ajudar nas buscas com jet ski.\nBuscas pelos pescadores\nO acidente aconteceu próximo de Filadélfia na tarde de sábado, pouco depois das 14h, quando a equipe do 2º Batalhão de Araguaína foi acionada. No mesmo dia, os mergulhadores iniciaram as buscas. Eles procuraram em uma área com profundidade de 10 metros no rio.