-ACIDENTE BR-020 (1.3375257)\nOs corpos das cinco vítimas que morreram no acidente na BR-020, próximo a Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), foram liberados nesta quarta-feira (18). A van que saiu de Santa Rita de Cássia, na Bahia, com destino ao DF, envolvida na batida, não tinha autorização para realizar transporte interestadual de passageiros, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O motorista da van, segundo testemunhas, tinha o costume de fazer o trajeto e está internado. Das 11 vítimas que também foram envolvidas no acidente, duas estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e as outras quatro receberam alta, informou a TV Anhanguera.\nEm nota enviada ao POPULAR nesta terça-feira (17), a ANTT informou que o veículo está com status inativo e não possui habilitação para operar o serviço. A agência informou ainda que vai abrir um processo de apuração (veja a nota completa no final da matéria).