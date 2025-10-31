Os corpos dos dois policiais militares mortos durante a Operação Contenção, deflagrada na última terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, foram enterrados nesta quinta-feira (30). Antes, eles foram velados na sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A ação na zona norte carioca é considerada a mais letal do país, com 121 mortos segundo o balanço do governo fluminense.\nO sargento Heber Carvalho da Fonseca, 39, foi sepultado no fim da manhã no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O corpo seguiu em cortejo de cerca de 40 quilômetros, acompanhado por dezenas de viaturas e motocicletas da PM. Um helicóptero sobrevoou o trajeto, enquanto batedores abriam caminho para o carro do Corpo de Bombeiros que levava o caixão.\nAntes de ingressar no Bope, Heber integrou um grupo de fuzileiros navais, que também prestou homenagem durante a cerimônia. A viúva acompanhou o enterro amparada pelos filhos, que vestiam camisas do batalhão em tributo ao pai.