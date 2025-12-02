Dois corpos dos ocupantes do carro que caiu da ponte do Rio Verdinho, próximo a Serranópolis, foram resgatados. Um terceiro corpo segue desaparecido e as buscas continuam nessa terça-feira (2). As informações são do Corpo de Bombeiros.\nÀ TV Anhanguera, o bombeiro José Ricardo Assis citou as dificuldades envolvidas no resgate. "No Cerrado goiano, os rios são turvos. Então, nós não enxergamos nada. É sempre no tato e lutando contra a correnteza para poder verificar alguma coisa", revelou o militar.\nSegundo apurado pela repórter Ana Carolina Morais da TV Anhanguera, havia, no total, cinco ocupantes no carro que caiu no rio. Todos eram funcionários da Enérgica Serranópolis, uma usina de açúcar e etanol. Dos cinco, dois conseguiram nadar até a margem, foram socorridos e levados para o hospital da cidade. Um deles recebeu alta e o outro segue internado, com estado geral estável.