O Corpus Christi será celebrado neste ano em 4 de junho, uma quinta-feira. Apesar da tradição católica, a data não é considerada feriado nacional. Na prática, isso significa que a folga depende das regras adotadas por estados e municípios.\nLevantamento feito pela Folha com prefeituras e governos estaduais mostra que ao menos 19 capitais brasileiras decretam feriado municipal na data. Nesses casos, trabalhadores têm direito ao descanso remunerado.\nQuem precisar trabalhar deve receber pagamento em dobro ou compensação com folga em outro dia, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), salvo regras diferentes definidas em convenção coletiva.\nSupermercados têm nova data para decidir se fecham aos domingos e em mais três feriados\nPiriBier 2026 reúne shows de Capital Inicial, Gabriel o Pensador, CPM 22 e mais