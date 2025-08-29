O corredor da Avenida Universitária/Rua 10, em Goiânia, vai receber a modalidade direita livre e perderá o semáforo que indicava virar à esquerda para acesso à Rua 96. Essa conversão ocorre em frente à Catedral Metropolitana de Goiânia para os motoristas que trafegam da Praça Universitário para a Praça Cívica. As alterações começarão nesta sexta-feira (29).\nA Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informou que o local sofrerá pequena mudança com a retirada de um semáforo. Esse equipamento fechava para os motoristas que seguiam do Centro sentido Praça Universitária e sinalizava a permissão de acesso à Rua 96, no setor Sul, para quem trafegava no sentido. Porém, o SET explicou que a conversão à esquerda na via seguirá mesmo com essa alteração.\nSó que será agora no sistema pare, porque ele não tinha fluxo de veículos suficiente para justificar um semáforo. Vai ter nova sinalização em alguns pontos com proibição de estacionamento, porque prejudicava o giro de quadra", esclareceu a assessoria de comunicação do SET.