Mês de fevereiro terá pancadas de chuva em Goiás (Wildes Barbosa/O Popular)\nGoiás terá temperaturas mais altas no mês de fevereiro, segundo o relatório do Instituto Nacional de Meteorologia publicado em 29/1. Ainda que historicamente o segundo mês do ano seja mais quente e abafado, um corredor de umidade chega no estado, trazendo pancadas de chuva.\nCorredores climáticos, que trazem o ar úmido da Amazônia para a região Centro-Oeste, formam grandes áreas de chuva que se espalharão sobre a região. É esperado que sejam chuvas menos intensas que as de janeiro, que causaram desabamento de casas, veículos e pessoas arrastadas, além do bloqueio de acessos à Marginal Botafogo e Rua 87, em Goiânia.\nAndré Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), apontou que, em Goiás, as chuvas ocorrerão de forma irregular, conforme a imagem abaixo.