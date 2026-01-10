Nestas semanas, em Goiânia, quem estiver passando pelo trecho da Avenida Paranaíba e sua sequência até o Bosque dos Buritis, pela alameda homônima ao parque, e de lá até o Lago das Rosas, pela Rua 4, no Setor Oeste, vai observar marcações em forma de X pelas calçadas e também em muitas árvores no trajeto. É o resultado de uma vistoria conduzida pela equipe da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), com o objetivo de remodelar a arborização das vias.\nA ação em curso se inspira nas ideias do arquiteto e urbanista Attilio Corrêa Lima para a então nova capital: corredores verdes entre unidades ambientais. O foco do trabalho, no momento, é o que está sendo projetado para conectar o Parque Botafogo, nas imediações de onde se encontra o Mutirama, ao Lago das Rosas, passando pelo Bosque dos Buritis. Nesse caminho, árvores adultas serão retiradas, por estarem doentes ou no fim do ciclo de vida, como as mungubas, e repostas por uma quantidade muito maior de exemplares – o início do plantio das mudas está previsto já para a próxima semana.