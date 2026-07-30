O Córrego Pernambuco, atingido pelo derramamento da carga de um caminhão com produtos químicos que pegou fogo na BR-153, em Professor Jamil, na região centro-sul de Goiás, está contaminado, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Até o momento, não há confirmação de contaminação do Rio dos Dourados. Conforme o órgão, cerca de 70% do material contaminante já foi removido.\nO caminhão transportava produtos químicos perigosos, entre eles fenol, ácido sulfônico e ácido fosfórico, substâncias consideradas altamente nocivas à saúde e ao meio ambiente, de acordo com a pasta. No córrego, se formou uma mancha rosa intensa e grande quantidade de espuma no manancial. Houve a morte de peixes, segundo a Polícia Civil (PC).\nPeixe morto boia em meio à água do córrego com coloração alterada (Wildes Barbosa / O Popular)