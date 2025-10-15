Com coletas de amostras em intervalo de menos de dez dias, dois relatórios técnicos comprovaram a contaminação das águas do Córrego Sussuapara, às margens do qual nasceu Bela Vista de Goiás, a 50 quilômetros de Goiânia. Um desses laudos, produzido pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), causou uma multa de R$ 2,755 milhões à Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago).\nO outro, um trabalho científico desenvolvido dentro do projeto Rede de pesquisa Águas do Cerrado (AquaCerrado), revela presença de acrilamida, substância classificada como “provavelmente carcinogênica” pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (Iarc). A má qualidade da água, por bactérias, pesticidas e outros componentes foi exposta pelos dois relatórios com coleta de amostras de água no mesmo ponto: as imediações da estação de tratamento de esgoto (ETE) da Saneago.