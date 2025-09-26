O corretor de imóveis Herbson Nunes Negrão, morador de Anápolis morreu após acidente na Bahia (Reprodução / Instagram Herbson Nunes)\nO corretor de imóveis de Anápolis Herbson Nunes Negrão, de 24 anos, morreu nesta sexta-feira (26) em um grave acidente entre um carro e dois caminhões, na BR-116, em Feira de Santana, na Bahia. Mais duas pessoas que estavam com ele no carro, modelo Toyota/Corolla, também perderam a vida após a batida, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal do estado (PRF-BA).\nA colisão ocorreu por volta de 1h20, no km 433. Conforme a PRF, o caminhão que transportava tomates perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com o carro. Após a batida, outro caminhão acabou se envolvendo no acidente.\nSegundo o g1, além de Herbson, Korbinian Andreas Dengler, de 36 anos, e Luana Raquel de Araújo Melo, de 29, também estavam no carro, e todos morrem no local.