-Vídeo - Aluno morre academia (1.3433271)\nO corretor de imóveis Cleber Luiz Thomaz de Aquino morreu após passar mal enquanto fazia atividade física dentro de uma academia, em Aparecida de Goiânia. Os bombeiros foram ao local para prestar socorro, mas ele não resistiu. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso, que aconteceu na noite desta terça-feira (14), foi registrado como morte natural. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra a movimentação durante a ocorrência (assista acima).\nEm nota, a academia Oficial Training, localizada no Setor Garavelo, se solidarizou com os familiares (leia na íntegra ao final do texto). Além disso, em respeito ao luto, o local não abriu nesta quarta-feira (15).\nSegundo apurado pela TV Anhanguera, o aluno estava na esteira, quando passou mal e caiu. Ao POPULAR, os bombeiros disseram que, ao chegar ao local, Cleber encontrava-se em parada cardiorrespiratória e recebia os primeiros socorros de profissionais da academia.