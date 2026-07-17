-Vídeo - Aluno morre academia (1.3433271)\nO corretor de imóveis Cleber Luiz Thomaz de Aquino, que morreu após passar mal dentro de uma academia, em Aparecida de Goiânia, fazia atividade física em uma esteira quando passou mal, segundo a aluna Iara Silva, que estava ao lado dele. Ao POPULAR, Iara informou que escutou um barulho alto e quando olhou para o lado, viu o corretor caído de bruços. Um vídeo mostra a movimentação durante a tentativa de socorro (assista acima).\nEu já gritei para o personal e as outras pessoas também. Quando subiram e o viraram, ele estava de olho aberto, mas não mexia, não piscava. Colocaram um aparelho de aferir pressão no pulso dele, eu peguei o celular dele na esteira para tentar desbloquear e chamar algum parente. O pessoal começou a ligar para o Corpo de Bombeiros, que instruiu a fazer massagem, e perguntaram no microfone da academia se tinha algum médico ou alguém da área da saúde. Foi do nada, do nada mesmo", contou Iara.