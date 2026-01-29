Corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, desapareceu dentro do prédio onde morava, em Caldas Novas (Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes)\nA corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi assassinada após desaparecer no dia 17 de dezembro de 2025 no prédio onde morava e alugava apartamentos para temporada em Caldas Novas, no Sul goiano. O corpo de Daiane foi encontrado na manhã desta quarta-feira (28) em uma área de mata no município de Ipameri, no sudeste goiano, as margens da GO-213, após o suspeito, o síndico do condomínio Cleber Rosa de Oliveira, assumir o crime e levar os policiais até o local.\nVeja abaixo a cronologia da hora em que Daiane desceu ao subsolo do condomínio até ser morta.\nDia 17 de dezembro de 2025\n-Vídeo - Corretora desaparece em Caldas Novas (1.3361817)\nNo dia 17 de dezembro passado, Daiane desceu no elevador do prédio até a recepção às 19h para resolver algo, depois ela retorna até a cabine, às 19h e 30 segundos, desce para o subsolo 1 e não retorna mais (veja no vídeo acima).