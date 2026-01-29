Delegados afirmam que síndico premeditou assassinato devido a conflitos na administração de apartamentos; corpo da vítima foi localizado na GO-213 (Wildes Barbosa/O Popular)\nA polícia acredita que o síndico Cleber Rosa de Oliveira, assassino confesso da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, tenha planejado o crime. O corpo de Daiane foi encontrado em uma região de mata a 15 km do prédio onde ela desapareceu, em Caldas Novas, no sul goiano.\nEm depoimento, Cleber disse ter tido uma briga com Daiane Alves no subsolo do prédio após ela sair do elevador filmando alguns padrões de energia. O síndico contou que a discussão foi acalorada e que acabou cometendo o crime. Ele é investigado por homicídio e ocultação de cadáver.\nO delegado André Luiz explicou que a motivação do crime pode ter sido os conflitos entre Daiane e Cleber, envolvendo principalmente a administração de seis apartamentos no prédio onde a corretora desapareceu.