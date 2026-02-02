-Galeria localização do corpo de Daiane (1.3367157)\nA Polícia Científica de Goiás (PCI-GO) informou que a identificação do corpo da corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, será por meio de DNA do dente, “única matriz disponível para a tentativa de extração”. Conforme a corporação, isso ocorre em razão do estado em que o corpo foi encontrado, em Caldas Novas. O corpo deve ser liberado ainda nesta semana.\nOs restos mortais foram localizados na última quarta-feira (28), mais de 40 dias depois do desaparecimento dela, após o síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, ser preso e apontar onde estava, próximo a uma vala, há cerca de 15 quilômetros do prédio. Na sexta-feira (30), o celular foi achado no esgoto do condomínio, depois que o autor confesso revelou o local, segundo o advogado da família da vítima, Plínio César Cunha.