Cleber Rosa confessou que matou a corretora de imóveis e indicou o local onde abandonou o corpo dela (Wildes Barbosa/O POPULAR e reprodução/Instagram de Daiane Alves de Souza)\nA forma como a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi morta ainda é aguardada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). No entanto, o delegado responsável pela investigação, André Luís Barbosa, pontua que as evidências indicam que a vítima foi assassinada no subsolo do prédio, em Caldas Novas, no sul de Goiás, onde moravam ela e o principal suspeito, o síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos. Ele foi preso juntamente com o filho, o analista de sistemas Maicon Douglas Souza de Oliveira. A defesa deles nega a participação do jovem no crime.\nA defesa salienta que não há qualquer envolvimento do filho Maicon Douglas de Oliveira na morte da Sra. Daiane Alves de Souza", ressaltou, por nota, o escritório Nestor Távora e Laudelina Inácio Advocacia Associada.