Daiane Alves de Souza (Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes)\nA Polícia Civil apreendeu um celular e computadores na casa do síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, preso suspeito de assassinar a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43, que estava desaparecida há 42 dias, em Caldas Novas, no sul de Goiás. A informação foi repassada ao POPULAR pelo delegado Pedromar Augusto de Souza. Os objetos devem passar por perícia para ajudar na investigação do caso.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Cleber Rosa, nesta quinta-feira (29), para pedir um posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nEntenda o caso\nDaiane despareceu no dia 17 de dezembro de 2025. Segundo a família da corretora, ela havia descido para religar a energia de um de seus apartamentos que teria sido desligada. Uma força-tarefa foi iniciada para investigar o caso e o síndico foi preso na manhã de quarta-feira (28) pela morte de Daiane. De acordo com as investigações, Cleber matou a corretora no subsolo do prédio e usou as escadas para não ser filmado por câmeras de segurança do prédio.