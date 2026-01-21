-Vídeo - Corretora desaparece em Caldas Novas (1.3361817)\nA família da corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, segue sem notícias sobre o paradeiro dela mais de um mês após o desaparecimento, ocorrido em 17 de dezembro, em Caldas Novas, no sul de Goiás. Segundo a mãe, Nilse Alves, não houve repasse sobre o andamento das investigações até o momento. Ela descreve a espera como “uma expectativa terrível”.\nPara a família não repassaram nada. Sei que estão agindo com certeza, mas para nós não chegou nenhuma informação nova”, disse Nilse à reportagem.\nEm nota enviada no dia 19 de janeiro, a Polícia Civil (PC) informou que montou uma força-tarefa para apurar o caso e que novas informações serão divulgadas ao fim das investigações, que seguem sob sigilo (veja a nota completa ao fim da matéria). A reportagem tentou novo contato nesta quarta-feira (21), mas não obteve retorno até a última atualização da matéria.