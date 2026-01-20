-Vídeo - Corretora desaparece em Caldas Novas (1.3361817)\nA Polícia Civil voltou ao prédio onde desapareceu há mais de um mês a corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, em Caldas Novas, no sul goiano. A irmã da corretora, Fernanda Alves disse à TV Anhanguera que os agentes recolheram objetos pessoais no apartamento da mulher, como um caderno de anotações, para ajudar nas investigações. Ao POPULAR, Nilse Alves, mãe de Daiane, acrescentou que escovas de cabelo e de dentes também foram levados "mais no sentido de colher materiais com DNA".\nO que foi passado para a gente é que eles estariam buscando amostras de DNA, mas não que tivessem encontrado alguma coisa, mas sim para montar informações para o banco de dados, e levou alguns pertences pessoais como cadernos, algumas coisas assim que a Daiane escrevia. Eu acredito que para entender mesmo o momento que ela estava passando”, afirmou Fernanda.