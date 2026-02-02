A corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, que foi morta por Cleber Rosa de Oliveira, de 49, síndico do condomínio onde ela morava e desapareceu, tinha uma bala alojada na cabeça, segundo o advogado da família da corretora, Plínio César. Ainda conforme ele, os laudos periciais ainda não foram concluídos e divulgados oficialmente.\nAinda não foi oficialmente confirmado por perícia se ele atirou nela dentro do condomínio, hipótese remota, ou no local da desova do corpo”, explicou o delegado.\nAO POPULAR, o escritório Nestor Távora e Laudelina Inácio Advocacia Associada, que representa a defesa de Cleber Rosa, informou que 'a defesa técnica não teve acesso ao resultado da perícia necroscópica, que ainda não foi juntada aos autos do inquérito policial. Na oportunidade, reitera-se que o Sr. Cleber está colaborando com a investigação, sobretudo no esclarecimento da dinâmica dos fatos'.