Desaparecida há mais de um mês, a corretora de imóveis, Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi vista pela última vez no prédio onde a família mora, em Caldas Novas, na região sul de Goiás. Confira o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso da corretora.\nDe onde a corretora é e o que fazia em Caldas Novas?\nA corretora Daiane Alves Souza é natural de Uberlândia (MG) e estava morando em Caldas Novas há dois anos para administrar seis apartamentos da família no condomínio. Segundo a mãe dela, a corretora tinha desavenças com pessoas do prédio.\nQuando a corretora desapareceu?\nA corretora desapareceu no dia 17 de dezembro de 2025, quando desceu para o subsolo do prédio em que mora em Caldas Novas, para restabelecer a energia do apartamento. Mas não foi mais vista depois que saiu do elevador.\nO que ela fazia quando desapareceu?