-Vídeo - Corretora desaparece em Caldas Novas (1.3361817)\nA Polícia Civil (PC) apreendeu o gravador que armazena as imagens das câmeras de segurança do prédio onde desapareceu há mais de um mês a corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, em Caldas Novas, no sul goiano. De acordo com o delegado André Luiz Barbosa, responsável pelo caso, a perícia irá analisar se houve ou não adulteração, como a exclusão de vídeos.\nO DVR (gravador de imagens) foi apreendido até para a gente poder certificar que não houve qualquer tipo de alteração, e, se houve, qual foi, em que momento foi, se existiam imagens que porventura pudessem estar perdidas e não tenham sido passados para a Polícia Civil, para que a gente pudesse entender”, disse o investigador à TV Anhanguera.\nDaiane foi vista pela última vez no elevador do prédio onde a família mora, no dia 17 de dezembro, quando estava a caminho do subsolo. Depois disso, a polícia não encontrou ainda imagens dela saindo do prédio. Uma das hipóteses é que ela tenha sido levada em um carro.