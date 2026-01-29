À esquerda Daiane Alves, de 43 anos, que foi morta por Cleber Rosa, de 49, à direita (Arquivo Pessoal/Nilse Alves e Wildes Barbosa/O Popular)\nA corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, que foi assassinada pelo síndico do condomínio que ela morava, Cleber Rosa de Oliveira, de 49, em Caldas Novas, no Sul de Goiás, começou as desavenças com o condômino após ele perder a administração dos apartamentos que a família de Daiane locava dentro do prédio onde tudo aconteceu. Em coletiva realizada nesta quarta-feira (28), os investigadores da Polícia Civil de Goiás (PCGO) revelaram que a família possui seis imóveis no local.\nEles vinham com uma série de atritos que se iniciaram em razão da administração de alguns apartamentos. A família da Daiane tinha seis apartamentos, o síndico administrava essas locações e essas locações passou para a Daiane. Desde então uma série de atritos. Ele já foi denunciado por perseguição, ela já levantou ações policiais contra ele”, revelou o delegado Rodrigo Pereira.