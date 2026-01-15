-Vídeo - Corretora desaparece em Caldas Novas (1.3361817)\nA corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, está desaparecida há quase um mês em Caldas Novas, no sul goiano. A profissional foi vista pela última vez no elevador do prédio onde a família mora, no dia 17 de dezembro (assista acima). Ao POPULAR, a mãe de Daiane, Nilse Alves, de 61 anos, revelou estar vivendo uma "situação caótica" em busca de informações. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.\nImagens de uma câmera de segurança mostram Daiane no elevador pouco antes de desaparecer, por volta das 19h. A corretora foi até o subsolo do prédio para tentar resolver a falta de energia no apartamento. Inclusive, Daiane grava os próprios passos no celular para enviar a uma amiga. Ao chegar ao subsolo, a mulher sai da cabine e não retorna.