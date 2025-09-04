Joana de Paula Pires Ferreira e o filho Pedro Henrique Pires Ferreira Medeiros Wanderley (Arquivo pessoal/Joana de Paula Pires Ferreira)\nA corretora de imóveis de Goiânia Joana de Paula Pires Ferreira contou ao POPULAR a sequência de milagres que vive há três meses após o filho Pedro Henrique Pires Ferreira Medeiros Wanderley, de 17 anos, ser diagnosticado com problemas no coração. Depois de uma corrida pela vida na fila de espera para um transplante, o tão desejado coração foi doado e mãe e filho devem voltar para casa na próxima semana.\nPedrinho foi listado e priorizado na fila de transplante que é nacional e pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no dia 22 julho. Mas o coração dele não aguentava mais, e quando o tempo parecia acabar, um coração lindo chegou. Se Deus quiser, depois de uma biópsia na segunda-feira (8), Pedrinho vai ter alta e vamos para casa”, disse Joana emocionada.