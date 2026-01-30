À esqueda, Daiane Alves de Souza. No meio, o síndico do prédio Cleber Rosa de Oliveira. À direita, o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira (Reprodução / Creci-GO | Wildes Barbosa / O Popular)\nA corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi assassinada em um intervalo máximo de oito minutos dentro do prédio onde morava, em Caldas Novas, segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado responsável pelo caso, André Barbosa, a dinâmica do crime indica que a vítima foi morta ainda no subsolo do edifício.\nA estimativa foi possível após a análise das imagens de segurança às quais a polícia teve acesso. Segundo o delegado, Daiane foi vista pela última vez por volta das 19h30, momento em que desaparece das gravações. Já a primeira pessoa a aparecer acessando o subsolo, conforme as imagens disponíveis dos elevadores, surge poucos minutos depois.