-daiane_alves_prédio.mp4 (1.3376163)\nA corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi morta pelo síndico Cleber Rosa de Oliveira com dois tiros na cabeça. Segundo a Polícia Civil (PC), os disparos foram realizados fora do condomínio onde a profissional morava. O caso aconteceu em Caldas Novas, no sul goiano, e Cleber segue preso.\nEm nota, a defesa de Cleber disse que ainda não teve acesso ao relatório final da polícia e que vai se manifestar após analisar todo o seu conteúdo (leia na íntegra ao final do texto).\nA investigação apontou que Daiane foi vítima de uma emboscada planejada por Cleber. Um novo vídeo divulgado pela PC mostra o momento em que a corretora foi atacada pelo síndico no subsolo do prédio (assista acima).\nA gravação foi feita pela própria vítima, mas não chegou a ser enviada a ninguém. "Daiane foi a própria testemunha do seu homicídio", afirmou o delegado André Barbosa, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Caldas Novas.