Um dos últimos vídeos gravados pela corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, mostra ela reclamando da luz cortada: "todas as minhas contas estão pagas". No vídeo disponibilizado pela amiga Georgiana dos Passos, mostra a corretora descendo do elevador e gravando ao mesmo tempo, a gravação registra um dos últimos momentos de vida dela. O corpo da corretora foi encontrado na manhã de quarta-feira (28) na GO-213, que liga Caldas Novas a Ipameri (veja vídeo acima).
O síndico Cleber Rosa de Oliveira e do filho dele, Maicon Douglas de Oliveira estão presos temporariamente suspeitos de estarem envolvidos na morte da corretora de imóveis.
Daiane informa no vídeo que está gravando em 17 de outubro de 2025. Ela mostra o padrão de energia, o corredor com luzes acesas, mas sem energia no apartamento dela. Em seguida, ela aciona o elevador: "Vamos ver o que está acontecendo, se foi igual ontem ou igual tem sido com esses cortes repentinos", informou Daiane no vídeo.