O síndico Cléber Rosa de Oliveira confessou ter matado a corretora Daiane Alves Souza (Wildes Barbosa/ O Popular e Arquivo Pessoal/ Nilse Alves Pontes)\nO Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) realizou, nesta quarta-feira (6), a primeira parte da audiência de instrução e julgamento do síndico Cléber Rosa de Oliveira, acusado de matar a corretora de imóveis Daiane Alves Sousa, de 43 anos. O crime ocorreu em Caldas Novas, no sul do estado. Durante cerca de sete horas de sessão, foram ouvidas 13 pessoas, entre testemunhas de acusação, autoridades policiais e familiares da vítima.\nAo POPULAR, a mãe da corretora, Nilse Alves, disse que a audiência ocorreu das 13h30 às 20h com o objetivo colher provas e depoimentos para que a juíza decida se o réu será levado ou não ao Tribunal do Júri.\nSegundo ela, devido ao grande número de depoimentos e à extensão das perguntas, a sessão foi suspensa e remarcada para o dia 9 de julho de 2026, data em que serão ouvidas as testemunhas de defesa e o próprio acusado.