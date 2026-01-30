Daiane Alves e filho do síndico, Maicon Douglas, durante audiência de conciliação na Justiça (Reprodução/Print TJGO)\nA corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, assassinada em Caldas Novas, no sul do estado, enviou um e-mail ao 2º Juizado Especial Cível e Criminal da cidade. Na mensagem, ela escreveu que temia “pela própria vida” e relatou ofensas que recebeu por mensagem de WhatsApp. As mensagens, segundo denunciou, eram de Maicon Douglas de Oliveira, 27, filho do síndico Cleber Rosa de Oliveira, 49, ambos presos. O síndico confessou o crime, indicou o local onde deixou o corpo e nega a participação do filho.\nReiteradamente sou alvo de ataque de misoginia. Por isso, na medida cautelar, peço o afastamento e a proibição de divulgação de qualquer forma do meu nome. Tenho medo e receio pela minha própria vida”, cita trecho da mensagem encaminhada ao tribunal.