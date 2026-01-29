À esqueda, Daiane Alves de Souza. No meio, o síndico do prédio Cleber Rosa de Oliveira. À direita, o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira (Reprodução / Creci-GO | Wildes Barbosa / O Popular)\nA corretora de imóveis, Daiane Alves de Souza, de 43 anos, que foi morta pelo síndico do prédio onde morava, tinha aberto dois processos contra ele e o filho dele no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás (Creci-GO). Em nota ao POPULAR, a entidade informou que Cleber Rosa de Oliveira estaria exercendo ilegalmente a atividade de corretor de imóveis por não possuir inscrição. Já o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, possuía matrícula no conselho, porém, estava sendo investigado por indícios de infração ética-disciplinar.\nEm nota, a defesa de Cleber confirmou que ele foi mantido preso, após audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (29), e que "respondeu a todas as indagações formuladas e segue contribuindo com as investigações". O POPULAR não conseguiu o contato da defesa de Maicon Douglas Oliveira, filho do síndico (leia na íntegra ao final do texto).