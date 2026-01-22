-Vídeo - Corretora desaparece em Caldas Novas (1.3361817)\nA corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, que desapareceu após entrar e sair do elevador do prédio, era perseguida no condomínio, segundo a mãe dela, Nilse Alves. A família segue sem notícias sobre o paradeiro da corretora há mais de um mês após o sumiço, em Caldas Novas, no sul de Goiás.\nEram vários conflitos, todos oriundos da perseguição que o condomínio exercia não só sobre ela, mas sobre toda a família. Foram vários boletins de ocorrência e vários processos na Justiça”, afirmou Nilse a repórter do POPULAR, Maria Victória Silva.\nEla também ressaltou que havia muitos desligamentos no fornecimento de energia elétrica no apartamento da filha e em imóveis alugados. Esse teria sido um dos motivos da descida de Daiane ao subsolo do prédio no dia do desaparecimento, em 17 de dezembro do ano passado.