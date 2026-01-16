-Vídeo - Corretora envia vídeo para amiga antes de desaparecer (1.3362335)\nA corretora de imóveis Daiane Alves Sousa, de 43 anos, enviou um vídeo para uma amiga pouco antes de desaparecer no próprio prédio. Na gravação, a profissional mostra que um dos apartamentos da família no edifício estava sem luz. A informação foi confirmada por Nilse Alves Pontes, mãe de Daiane. O caso aconteceu em Caldas Novas, no sul goiano. Nesta sexta-feira (17), completa-se um mês do desaparecimento da mulher (assista ao vídeo acima).\nNo início do vídeo, Daiane mostra que o apartamento está sem luz, enquanto o funcionamento de energia no corredor está normal. Ela entra no elevador para ir até a recepção a fim de tentar resolver o problema. Dentro da cabine, a corretora chega a comentar com um homem sobre a falta de luz. A gravação encerra com a porta abrindo e Daiane caminhando em direção à recepção.