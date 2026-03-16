A nova corrida solidária promovida pelo Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima está com inscrições abertas. Chamada Agos Run, a edição deste ano será realizada no dia 25 de abril, a partir das 17h. A concentração será na unidade escolar, que fica no Setor Aeroporto, em Goiânia. Além disso, o evento é aberto ao público geral, mediante inscrição pela internet.\nPara participar, os interessados devem acessar o site da Hanker, a empresa responsável pela organização. Em seguida, a pessoa precisa clicar em "Inscreva-se aqui", na página inicial. Depois, é necessário escolher uma das modalidades disponíveis e inserir os dados solicitados.\nO portal oferece duas versões do Kit Atleta, sendo uma econômica e a outra completa. Além disso, existem as opções de meia-social, mediante a doação de 3kg de alimentos, e meia-entrada, destinada a estudantes e professores.