O Jóquei Clube publicou nas redes sociais, no sábado (21), uma mensagem da presidente do clube, Nívea de Paula, comunicando a suspensão temporária das atividades e a confirmação da cassação da Carta Patente (Mantovani / Agência Times)\nAs corridas de cavalos no Hipódromo da Lagoinha, em Goiânia, estão temporariamente suspensas após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinar a cassação da Carta Patente do Jóquei Clube de Goiás. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, ocorreu após uma auditoria realizada em agosto de 2025 identificar irregularidades estruturais, administrativas, financeiras e operacionais. Em nota, o Jóquei Clube de Goiás informou ao POPULAR que as atividades estão sem data de retorno até a conclusão dos processos administrativos realizados pelo clube.\nEm nota, o Jóquei Clube de Goiás informou que tomou conhecimento da publicação do Despacho Decisório e que está “realizando análise técnica e jurídica para adotar as medidas cabíveis e esclarecer os fatos”. A assessoria informou à reportagem que as irregularidades aconteceram na antiga gestão, mas a atual direção assumirá a responsabilidade para resolver os problemas apontados (confira nota na íntegra ao final do texto).