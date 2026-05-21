A retirada de quase 50 árvores no Parque do Lago das Rosas, no Setor Oeste, começou nesta quarta-feira (20) e provocou forte reação de moradores de Goiânia. Vizinhos da área e grupos de defensores da natureza organizam um protesto contra a remoção para domingo (24), justificando que espécies nobres, como o pau-brasil, serão derrubadas. A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) alega que os exemplares estão condenados. O local receberá um projeto de revitalização.\nNo parecer técnico emitido e com assinatura de três técnicos do quadro da agência, cada exemplar a ser suprimido tem justificada a motivação para tal (veja quadro). A mais comum é o comprometimento estrutural e o fim do ciclo vital, com risco de queda. Alguns espécimes saudáveis, no entanto, tiveram autorização para remoção para dar espaço a um pet place (espaço para animais de estimação) e também para revitalização de determinado espaço do parque.