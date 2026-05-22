O corte de quase 50 árvores no Parque Lago das Rosas, no Setor Oeste, segue gerando reação da sociedade goianiense. Após receber diversas ligações, o titular da Delegacia Estadual de Meio Ambiente (Dema), o delegado Luziano de Carvalho esteve no local, na manhã desta quinta-feira (21), para uma vistoria. No mesmo dia, o início da retirada dominou o debate da sessão ordinária na Câmara de Goiânia. Acionada pelo movimento Goiânia Verde, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) deverá se reunir, na manhã desta sexta-feira (22), para uma discussão técnica sobre as extirpações previstas no projeto de revitalização da unidade de conservação.\nApós a vistoria preliminar, o delegado Luziano disse que a Dema iniciou um procedimento de verificação de procedência de informação (VPI). A ideia é saber se as árvores que serão cortadas precisam ser realmente extirpadas. “O dois primeiros exemplares de Ficus que foram retirados estavam visivelmente comprometidos. Eu vi pau-brasil com problema, mas será que não tem uma forma de tratar, em vez de fazer a eliminação?”, questiona.