Ave de rapina chama atenção por mutação genética pouco frequente na natureza, em Jataí (Douglas Borges)\nUma coruja-buraqueira branca foi fotografada pelo engenheiro agrônomo Douglas Borges, na zona rural de Jataí, no sudoeste de Goiás. Nas imagens, a coruja branca aparece em cima da estaca de uma cerca ao lado de uma coruja com a plumagem marrom-acastanhada.\nAs imagens foram divulgadas pelo biólogo Hugo Teodoro que destacou o fato de o registro valorizar as surpresas da biodiversidade do bioma. "Encontros assim são pouco comuns e nos lembram da incrível diversidade e das surpresas que a natureza do Cerrado pode proporcionar", disse o biólogo.\n-WEBSTORIES: Coruja-buraqueira branca é flagrada em fazenda de Jataí (1.3460170)\nCoruja-buraqueira\nImagens feitas na zona rural do sudoeste goiano mostram o contraste entre a coruja-buraqueira branca e uma de cor tradicional (Douglas Borges)