Um trecho da Rodovia GO-070, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) passa por obras emergenciais após a abertura de uma cratera, incidente provocado pelas chuvas registradas entre terça-feira (25) e quarta-feira (26). O rompimento de uma galeria de drenagem abriu o buraco no asfalto, no Jardim Imperial, bairro daquele município, no sentido Inhumas. A pista foi interditada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que atua no local desde quarta.\nSegundo a agência, os trabalhos são realizados em regime de plantão e têm como objetivo reconstruir o trecho da rede de drenagem pluvial localizado no canteiro central da GO-070, que sofreu erosão após o volume de chuvas. A intervenção é necessária porque a galeria existente no ponto não suportou a sobrecarga da vazão concentrada das águas pluviais provenientes das áreas urbanizadas no entorno da rodovia.