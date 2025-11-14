-Cratera ameaça rodovia e shopping em Valparaíso de Goiás (1.3336863)\nUma cratera ameaça a BR-040 e um shopping em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) informou que foram constatados dois processos erosivos no local. Um próximo a nascentes, com proporções maiores, e outro atrás do estacionamento do shopping. O Corpo de Bombeiros divulgou imagens do local (veja vídeo acima).\nO que se observa é que as redes de drenagem ali presentes são insuficientes para garantir o escoamento adequado da água, o que tem causado o soterramento das nascentes e de uma cachoeira próxima", cita nota da secretaria (veja íntegra ao final desta reportagem).\nAo POPULAR, o secretário de Meio Ambiente de Valparaíso de Goiás, Tadeu Ferreira, disse que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi informado sobre o caso e deve apresentar os estudos de impacto da da voçoroca.