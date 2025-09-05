-catalao_obras_cratera.mp4 (1.3308821)\nO surgimento de uma cratera gigante na metade de uma rua está deixando moradores e empresários preocupados em Catalão, na região sudeste do estado. O POPULAR conversou com a dona de uma pousada que contou que a estrutura do prédio está completamente abalada.\nAo POPULAR, a empresária Selma Marra conta que a situação vem se agravando nos últimos anos. Ela destacou que após ser iniciada uma reforma na pista a cratera aumentou.\nEssa cratera na verdade não é de agora e nem do ano passado. Ela já está no local tem tempo e foi piorando. Nós estamos numa baixada, então a água era toda esvaziada ali. Então significa que a cratera já tinha antes uma parte, mas com a construção da rodovia deu continuidade e aumentou mais porque mexeram na pista. A água veio acumulando exatamente na rua", contou Selma Marra.