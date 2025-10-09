-VÍDEO: Marginal Botafogo passa por obra emergencial (1.3322233)\nUma cratera se abriu na Marginal Botafogo, em Goiânia, e tem causado transtornos ao trânsito da região. O buraco surgiu após o forte temporal que atingiu a capital em setembro deste ano e obrigou a interdição de parte da via. Desde então, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) trabalham no local com prazo máximo de 60 dias para concluir as obras de recuperação.\nDe acordo com a superintendente de obras da Seinfra, Flávia Ribeiro Dias, o trecho é considerado crítico em períodos de chuva intensa, por receber o acúmulo de águas pluviais provenientes de diversas regiões centrais da cidade. O grande volume e a força da água acabam comprometendo as estruturas de contenção da marginal.\nO ponto da marginal é crítico porque acumula toda a água das bacias do centro e do Setor Sul. A água chega com muita velocidade, e quando o córrego faz curvas, ela bate nas contenções e causa o desmoronamento”, explicou Flávia, em entrevista à TV Anhanguera.