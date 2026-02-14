Um ano após a publicação do decreto municipal que permite à Prefeitura de Goiânia credenciar escolas particulares para oferta remunerada de vagas para o ensino público infantil, apenas quatro estabelecimentos assinaram um contrato disponibilizando, ao todo, 135 vagas e, destas, apenas 18 estão preenchidas. Há outras 12 escolas oferecendo 915 vagas, cujos processos de credenciamento ainda se encontram em fase inicial. A medida foi uma das soluções adotadas pela Secretaria Municipal de Educação (SME) para eliminar a fila de espera na educação infantil, estimada em 10,6 mil no começo de 2025.\nAtualmente, a pasta afirma haver apenas 600 crianças aguardando uma vaga, mas ao mesmo tempo há 1.045 matrículas em aberto na rede. O problema é que estas crianças estão em regiões da cidade onde a demanda é maior do que a oferta. “A diferença entre o número de crianças na lista de espera e o total de vagas disponíveis na rede própria decorre, predominantemente, de incompatibilidades territoriais entre a unidade indicada como primeira opção pela família e a vaga existente”, explica a SME em nota. A pasta diz que está “em fase intensiva de convocação para oferta dessas vagas como alternativa viável”.