A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia autorizou o repasse de R$ 1,8 milhão de uma emenda impositiva ao orçamento municipal do ano passado para uma associação sem fins lucrativos criada há seis meses e com sede em um ponto comercial que está à venda no Setor Campinas. O médico contratado para fazer os serviços previstos no plano de trabalho é cunhado da pessoa que aparece como presidente da entidade.\nA emenda liberada é para o Instituto Goiano de Serviços (IGS) e foi proposta pelo vereador Henrique Alves (MDB). A entidade usa o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) de outra associação sem fins lucrativos criada em 2000, mas inativa há mais de 20 anos. O médico Arthur Guerra Garcia aparece como presidente, mas quem responde pelo plano de trabalho a ser atendido com o recurso é a irmã dele, Raquel Guerra.