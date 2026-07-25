O coronel veterano da Polícia Militar de Goiás (PMGO) Antônio Marmo, um dos responsáveis pela criação da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) no estado, morreu nesta sexta-feira (24), aos 81 anos. A causa da morte não foi divulgada. Colegas de farda afirmam que ele deixa como legado a criação da unidade especializada e a formação de gerações de policiais militares ao longo de mais de quatro décadas de atuação na corporação.\nNascido em 11 de setembro de 1944, Marmo construiu uma trajetória de destaque na PMGO e teve papel decisivo na consolidação de uma das tropas especializadas mais conhecidas da corporação. Em nota de falecimento divulgada por integrantes da Polícia Militar, ele foi lembrado pela dedicação ao serviço policial e pela influência exercida sobre diferentes gerações de militares.