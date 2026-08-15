-RESGATE_MENINA_NIQUE (1.3445143)\nUma criança de 11 anos caiu de uma cachoeira de aproximadamente 10 metros de altura, em Niquelândia, no norte de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate aconteceu em uma área de difícil acesso, com cerca de 6 quilômetros de trilha até o ponto onde a menina estava.\nO Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h02 desta quinta-feira (13) para atender à ocorrência na Cachoeira do Cruzeiro, no Povoado Muquém. Imagens compartilhadas pelo bombeiro militar Lucas Henrique Martins nas redes sociais mostram que o local era cercado de pedras e vegetação fechada (veja o vídeo acima).\nDe acordo com a corporação, a queda exigiu atendimento especializado e técnicas de resgate em altura e em ambiente de difícil acesso.\nGuarnições de Resgate e Salvamento percorreram a trilha até chegar à vítima e realizaram os procedimentos de segurança necessários. A criança foi estabilizada e avaliada antes de ser retirada do local.