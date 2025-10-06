-Dança no cora (1.3320763)\nHeloisa Aguiar Pires, de 10 anos de idade, comemorou seu último dia de quimioterapia em vídeo publicado nas redes sociais de sua mãe, Elaine Silva Pires. A menina foi diagnosticada com câncer nos ovários mas recebeu tratamento e já está curada. Heloisa é moradora de Trindade, na região metropolitana de Goiânia e faz tratamento no Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora).\nDe acordo com a mãe, a família descobriu o câncer em maio e iniciou o tratamento da Heloisa no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. “Ela passou por uma cirurgia no Hecad e lá eles falaram para mim que era um cisto no ovário. Depois que eles abriram e viram que era um tumor, eles falaram ‘olha, o lugar dela não é aqui, é no Cora’”, relata.\nNo vídeo, Heloisa e a equipe de médicos e enfermeiros do Cora comemoram seu último dia de quimioterapia dançando a música Você e sua amiguinha do cantor Luan Pereira. No mesmo dia, em suas mãos, Heloisa segurava um cartaz que dizia: “Eu venci o câncer. Deus é fiel”.