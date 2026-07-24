Uma menina de 8 anos emocionou agentes da Polícia Civil ao presenteá-los com um desenho durante a prisão de seu tio, em Aparecida de Goiânia. Ao POPULAR, o delegado Henrique Berocan contou que a equipe foi ao local para cumprir um mandado e, ao notar a presença da criança, agiu para acalmá-la. O gesto de carinho aconteceu no momento em que os policiais deixavam a casa.\nQuando a gente estava indo embora, ela veio, me abraçou e me deu o desenho. É muito gratificante. Eu vou guardar o desenho para sempre, porque são coisas que acontecem que mexem com a gente e mostram que estamos no rumo certo", relatou o delegado.\nO caso aconteceu na última terça-feira (21). Berocan lembra que, embora o cumprimento de mandados exija uma postura enérgica, a presença da menina demandou sensibilidade. "Eu tentei acalmar a criança de todas as formas. Falei pra ela que a gente era do bem, que a gente não estava ali pra fazer mal a ninguém, que a gente estava só fazendo nosso trabalho", relembrou o delegado.